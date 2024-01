Duisburger Trinkwassernetz Brennstoffzellen-Anlage sorgt für Versorgungssicherheit

Die Stadtwerke Duisburg versorgt die Duisburger Bürger mit Trinkwasser aus unterschiedlichen Quellen. Das Trinkwasser für den Duisburger Norden stammt aus dem Halterner Stausee und wird über die Wasserübergabestation im Duisburger Norden in das Trinkwassernetz der Stadtwerke Duisburg eingespeist. Sie ist damit eine der wichtigsten Anlagen für die Wasserversorgung in der Großstadt an Rhein und Ruhr. Daher sei es wichtig, dass die Stromversorgung der Anlage auch im Störungsfall zuverlässig gewährleistet wird, so die Stadtwerke.