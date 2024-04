Stadtwerke bauen Ladestellennetz aus Hier können Sie in Duisburg ihr E-Auto aufladen

Duisburg ist alles andere als ein Vorreiter der E-Mobilität. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) ist auf der Linie 934 mit E-Bussen unterwegs und hat bekanntlich 100 mit Wasserstoff betriebene Busse bestellt – bei privaten Konsumenten ist in Duisburg allerdings noch Zurückhaltung zu spüren. So gab es zum 31.12.2022 in Duisburg 3343 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge und 9856 Hybrid-Fahrzeuge. Zwei Jahre zuvor waren es noch 816 vollelektrische und 4223 Hybrid-Fahrzeuge.