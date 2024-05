Feiertag Fronleichnam Stadtverwaltung legt am Freitag einen Brückentag ein

DUISBURG · Die Stadtverwaltung Duisburg ist am Freitag, 31. Mai, dem Brückentag nach Fronleichnam, nur eingeschränkt erreichbar. Was Bürger an diesem Tag daher beachten müssen und wo geschlossen ist.

Das Duisburger Rathaus am Burgplatz in der Innenstadt. Die Verwaltung legt auch hier einen Brückentag ein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Einzelne Dienststellen sind von dieser Regelung ausgenommen, wie beispielsweise der Notruf der Feuerwehr, der – natürlich – wie gewohnt erreichbar ist. Das telefonische Servicecenter Call Duisburg ist dagegen nur mit einem eingeschränkten Notdienst besetzt. Das teilte die Stadt jetzt mit. Die Bürgerservicestationen, das Amt für Soziales und Wohnen, das Amt für Rechnungswesen und Steuern, das Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz, das Umweltamt, das Bürger- und Ordnungsamt, die Ausländerbehörde, das Straßenverkehrsamt, alle Dienststellen im Stadthaus (wie beispielsweise Erteilung von Parkausweisen und Katasterauskünfte), sowie in großen Teilen das Jugendamt und das Stadtarchiv sind am Brückentag nicht erreichbar, ebenso das Standesamt. Alle Brückentage nehmen? Wer den Vorzug beim Urlaub bekommt Viele Feiertage im Mai Alle Brückentage nehmen? Wer den Vorzug beim Urlaub bekommt Brückentage 2024 clever nutzen Urlaubsplanung Brückentage 2024 clever nutzen Die für den 31. Mai vereinbarten Eheschließungstermine vom Standesamt finden statt. Bestatter können sich erst am Montag, 3. Juni, für die Beurkundung von Sterbefällen und Ausstellung von Leichenpässen an das Standesamt wenden. Die städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Schulen sind von den Betriebsferien an diesem Tag nicht betroffen. Einige Einrichtungen haben jedoch bereits im Vorfeld die Schließung für diesen Tag eingeplant. Die Zentralbibliothek auf der Steinschen Gasse ist am Freitag, 31. Mai, und Samstag, 1. Juni, zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Open Libraries in Beeck, Wanheimerort und Vierlinden können von Freitag bis Sonntag zu den üblichen Zeiten genutzt werden. Alle anderen Zweigstellen der Bibliothek bleiben geschlossen. Der Bücherbus fährt in dieser Zeit nicht. Das Online-Angebot der Stadtbibliothek kann mit einem gültigen Bibliotheksausweis uneingeschränkt genutzt werden. Was feiert man an Fronleichnam? Feiertag in NRW Was feiert man an Fronleichnam? Die städtischen Bäder, das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt sowie das Kultur- und Stadthistorische Museum haben an diesem Tag geöffnet. Die Geschäftsstellen der Volkshochschule und Musik- und Kunstschule sind geschlossen, bleiben aber telefonisch erreichbar. Der Unterricht an der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule findet statt. Die gesamte Verwaltung ist ab Montag, 3. Juni, wieder wie gewohnt erreichbar. Zur Begründung heißt es, am Brückentag könnten durch den Abbau von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub oder Freizeitausgleich sowie die Reduzierung von Energiekosten weitere Einsparungen erzielt werden. Durch die CO 2 -Reduzierung (Strom, Pendelverkehr) ergäben sich positive Effekte für die Umwelt. Die Kontaktdaten der Dienststellen sind auf der Internetseite www.duisburg.de einsehbar oder können telefonisch unter 0203 94000 über Call Duisburg erfragt werden. Viele Anliegen ließen sich auch online erledigen, so die Stadt. Eine Übersicht gibt es auf der städtischen Internetseite unter dem Stichwort „Bürgerportal“. Eine Online-Terminvergabe im Bereich der Bürgerservicestationen ist ausschließlich unter www.duisburg.de/termine möglich.

