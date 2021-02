Kostenpflichtiger Inhalt: Hygienisch und teuer : So wird die erste Duisburger Ratssitzung im neuen Jahr

Die Tische in der Mercatorhalle stehen mit deutlichem Abstand zueinander. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die erste Ratssitzung 2021 findet trotz eines sonstigen Versammlungsverbotes in Präsenzform in der Mercatorhalle statt. Ganze 28 Seiten umfasst das Hygienekonzept. Was am Donnerstag auf der Tagesordnung steht.