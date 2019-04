Zwei neue Plätze : Stadtrat erteilt Golfplatz die Genehmigung für den Ausbau

Zwei Teilplätze mit je neun Löchern gibt es schon bei Golf and more. Foto: Hans Blossey/Archiv

Großenbaum/Huckingen Golf and more hat die Genehmigung für den dritten Neun-Loch-Platz bekommen. Baubeginn soll so schnell wie möglich sein. Auch ein neuer Übungsplatz kommt.

Zwei Neun-Loch-Anlagen können Freunde der rollenden Kugel auf dem Areal von Golf and more bisher bespielen, bald sollen es 50 Prozent mehr sein. Eine neue Anlage mit neun weiteren Löchern ist schon länger in Planung, jetzt wurde sie vom Rat der Stadt genehmigt. Und noch eine weitere Neuerung soll es geben. Wer sich noch nicht an die langen Bahnen herantraut oder einfach sein Handicap verbessern möchte, kann demnächst auf dem neuen Par-3-Übungsplatz den Schläger schwingen. „Das ist viel einfacher“, sagt Golf-and-more-Geschäftsführer Michael Luber. Für den Golfplatz im Duisburger Süden ein Novum: Einen Übungsplatz gibt es hier bisher nicht. Entstehen soll beides auf dem südlichsten Teil des Geländes, das hier sozusagen in Abschlagweite des Neubaugebiets Am Alten Angerbach liegt. Das allerdings ist Zufall, sagt Luber: „Wir planen das schon länger.“

Ein Grund für das Wachstum: „Es entlastet“, sagt der Geschäftsführer. Regelmäßig finden Turniere auf der Anlage statt – und die belegen dann beide bisherigen 9-Loch-Anlagen. Mit einer dritten wird künftig dennoch gleichzeitig Spielbetrieb möglich sein. Und natürlich will man bei Golf and more nicht nur in der Zahl der Löcher, sondern auch in der der zahlenden Kunden wachsen. „Wir sind schließlich ein kleines Unternehmen.“ Mit der neuen Anlage „werden wir uns weiter öffnen können“. Wann es soweit ist, das hängt vom Tempo der Bebauungsplanung ab. „Ich wäre froh, wenn wir auf den neuen Bahnen in zwei Jahren Spielbetrieb haben“, sagt Michael Luber. Der Golfclub selber wird die wenigste Zeit brauchen: Vier, fünf Monate dürfte es von der finalen Genehmigung bis zum bespielbaren Green dauern, schätzt er. „Die Fläche ist schon recht gerade.“ Im Prinzip müsse nur der Boden ein bisschen verbessert und Gras ausgesät werden, außerdem ein paar kleine Bauwerke angelegt werden wie der neue Abschlag.