Kinderferienbetreuung in Duisburg Eintauchen in die Stadtranderholung

In der Mühle nehmen unter der Leitung von Betreuer Finn Siebert 36 Kinder an dem Programm teil, vier Plätze sind noch frei. Unter anderem ist ein Ausflug in den Aquazoo nach Düsseldorf geplant. In der Mühle können die Kinder passend zur Unterwasserwelt Fische und andere Meerestiere basteln und sie dann in ein großes Fischernetz hängen. Außerdem werden themenbezogene Plakate und Upcycling Projekte durchgeführt. Doch nicht alles muss unbedingt mit dem Thema zusammenhängen, so hat eine Gruppe einen Tanz einstudiert. Und auch kickern, basteln, malen und Fußball oder Basketball spielen ist möglich.