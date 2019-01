Neumühl: Sternsinger bringen den Segen

Duisburg Caspar, Melchior und Balthasar, die Sternsinger von der Herz-Jesu-Gemeinde, gehen von Freitag bis Sonntag durch die Straßen von Neumühl.

Die Katholische junge Gemeinde bereitet die Kinder unter der Leitung von Gabi Haak auf diese Aktion vor. Mit dem Segen von Pater Tobias am Freitag um 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, machen sich die etwa 25 Jungen und Mädchen auf den Weg. Als Caspar, Melchior und Balthasar bringen die Sternsinger den Segen von Haus zu Haus und sammeln für notleidende Kinder in Kenia und weltweit. Das Kindermissionswerk gibt in diesem Jahr das Motto „Wir gehören zusammen, in Peru und weltweit“ zur Sternsingeraktion heraus.