Kinderchirurgie : Neuer Kollege für Kindermedizin

Das Helios Klinikum Duisburg freut sich über einen neuen Mitarbeiter. Prof. Dr. Ralf-Bodo Tröbs ist seit dem 1. Mai Chefarzt des neu geschaffenen Fachbereichs Kinderchirurgie und baut die Abteilung am Helios Klinikum Duisburg auf und aus.

„Wir sind glücklich, mit Prof. Tröbs einen Kollegen gefunden zu haben, der sich neben seiner medizinischen Expertise in allen Teilgebieten der Kinderchirurgie auch durch seine menschlichen Qualitäten auszeichnet“, freut sich Dr. Peter Seiffert, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum Duisburg. Als Facharzt für Kinderchirurgie hat Tröbs große praktisch operative Erfahrungen in allen Gebieten seiner Disziplin. Neben der allgemeinen Kinderchirurgie und der Behandlung von Notfällen liegen seine Schwerpunkte in der Fehlbildungs-, Neugeborenen- und Bauchchirurgie. Zuletzt war er am Marienhospital in Herne tätig.