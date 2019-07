Mahmut Özdemir ist der Sieger : Tischfußball für den guten Zweck

Beim Tipp-Kick-Turnier „R(h)ein für Duisburg“, das der Verbund „Die Duisburger Wohnungsgenossenschaften. Ein sicherer Hafen.“ bei Spielwaren Roskothen auf dem Sonnenwall für den guten Zweck ausrichtete, standen wieder Spaß und Spannung, gepaart mit Entspannung im Mittelpunkt.

Und einer der vier Teilnehmer entpuppte sich als Naturtalent: Mahmut Özdemir. Der SPD-Bundestagsabgeordnete gewann das Turnier ungeschlagen in beeindruckender Weise. Aber auch seine Mitstreiter um die besten Spendengutscheine präsentierten sich in guter Form. Das Niveau auf dem grünen Filzteppich konnte sich wahrlich sehen lassen. Fingerspitzengefühl bewiesen alle. Und nur Wirtschaftsbetriebe-Chef Thomas Patermann hatte zuvor schon einmal mit den Metallfiguren gekickt: „Das war vor rund 45 Jahren. Ein guter Freund hatte so ein Spiel. Dieses Turnier war ein Revival an meine Kindheit. Das war richtig schön.“