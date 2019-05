IHK-Schulpreis : Duisburger Schüler versuchen sich als Unternehmer

Den ersten Platz beim IHK-Schulpreis 2018 sicherte sich das Team der Europaschule Kamp-Lintfort mit ihrem Projekt „BIP-Bilder in Praxen“. Foto: Niederrheinische IHK / Hendrik G

Duisburg Worauf kommt es beim Gründen an und was macht einen guten Betrieb aus? Diese Fragen stellen sich derzeit 14 Schülerteams aus Schulen in Duisburg und den Kreisen Wesel und Kleve.

Mit ihren innovativen Geschäftsideen kämpfen sie um den diesjährigen Schulpreis der Niederrheinischen IHK: Die Schüler der Sekundarschule Rheinhausen entwickeln beispielsweise ein Dosenwerfen der etwas anderen Art. „Bees‘ Lives Matter“ heißt ein Projekt des Duisburger Franz-Haniel-Gymnasiums, welches die Produktion und Vermarktung von Bienenhotels beinhaltet.

Der Startschuss für den IHK-Schulpreis fiel zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres im Februar. Seitdem arbeiten die Teams mit Hochdruck an ihren Projekten und werden dabei von Unternehmern aus der Region unterstützt. Bis Juli haben sie noch Zeit, dann folgen die Präsentationen vor der IHK-Jury. Dem Siegerteam winkt ein Preisgeld von 1500 Euro und ein Auftritt auf großer Bühne bei der IHK-Bestenehrung im September. Die IHK begleitet die Projekte und unterstützt sie mit einem Startkapital in Höhe von 500 Euro. Die Jugendlichen erfahren, was es heißt, ein Unternehmen zu führen, entwickeln eine wirtschaftliche Denkweise und verbessern dabei außerdem ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit.

Weitere Informationen zum IHK-Schulpreis gibt es auf www.facebook.com/ihk.schulpreis oder bei Laura Göddert, Telefon 0203 2821-283, E-Mail goeddert@niederrhein.ihk.de.

