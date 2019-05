Deutsches Blindenhilfswerk : Duisburger Augenarzt hilft Menschen in Tansania

Duisburg Zwei Wochen verbrachten Annika Demtröder, medizinische Fachangestellte der Augenklinik Walsum, und Stephan Irle, Augenarzt und Vorstandsmitglied des Deutschen Blindenhilfswerks, mit einem internationalen Team in Tansania.

Zweimal im Jahr reist augenheilkundliches Personal aus Deutschland in das ostafrikanische Land, um mit Kollegen aus Tansania bis zu 1000 Menschen in dieser Zeit zu behandeln und zu operieren. Nun soll die Hilfe auch eine langfristige Perspektive erhalten.

Stephan Irle nahm zum ersten Mal an einem Einsatz in einem Entwicklungsland teil. Dafür hatte er sich extra zwei Wochen Urlaub genommen und flog auf eigene Kosten nach Tansania. Schon die Reise in die Kleinstadt Sumbawanga war ein echtes Abenteuer. Vor Ort empfand er den fachlichen und persönlichen Austausch unter den Ärzten schließlich „sehr bereichernd“. Den deutschen Organisatoren der Camps ist es wichtig, die einheimischen Kollegen in ihre Arbeit mit einzubeziehen. „Wir sind keine Konkurrenz, sondern eine zusätzliche Unterstützung“, sagt Stephan Irle.

Der Einsatz hat sich gelohnt: 993 Patientinnen und Patienten wurden untersucht; 212 Operationen haben stattgefunden. Die Zahl an Erblindungen und Sehbehinderungen ist in Entwicklungsländern deutlich höher als in Deutschland – dabei könnten acht von zehn Erblindungen geheilt oder durch frühzeitige Behandlung vermieden werden. Und eine Sache unterscheidet sich laut Irle nicht zwischen den Patienten in Tansania und Deutschland: „Die Menschen sind unglaublich dankbar, wenn die Operation gelungen ist, und sie wieder sehen können.“ Nur dass in Tansania die glücklichen Patienten auch einmal ein lebendes Huhn als Geschenk mitbringen.