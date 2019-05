Laminat Depot : Charity-Aktion unterstützt Verein „Immersatt“

Duisburg Der Duisburger Verein „Immersatt Kinder- und Jugendtisch“ ist Teilnehmer der Charity-Aktion „Quadratmeter für Kinderherzen“ der Firma Laminat Depot.

Am 24. und 25. Mai werden zugunsten des Vereins in der Duisburger Filiale an der Essen-Steeler-Straße Bodenbeläge für den guten Zweck verkauft. Von jedem Quadratmeter, der an beiden Aktionstagen verkauft wird, spenden die Hartbodenprofis umgerechnet einen Euro. „Wir freuen uns, dass wir ausgewählt worden sind“, sagt Michael Zeltsch, Vorsitzender des Vereins. Ganz gleich, ob Laminat, Parkett oder Click-Vinyl – jeder verkaufte Quadratmeter Bodenbelag zählt und bringt bares Geld für „Immersatt“. Der Verein wird sich am Aktionsfreitag in der Laminat Depot-Filiale ab 10 Uhr mit einem Infostand präsentieren. Gegen eine Spende werden frische Muffins an die hungrigen Filialbesucher ausgegeben. Die zusätzlichen Einnahmen darf der Verein ebenfalls behalten.