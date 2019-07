Duisburg Dockers : Cheerleader treten bei der Europameisterschaft an

Die Cheerleader der Duisburger Dockers haben sich bei der Deutschen Cheerleader Meisterschaft für die Europameisterschaft qualifiziert, die dieses Jahr in Heidelberg stattfindet. Grundlage für diesen Erfolg des Teams „Blue Twinkles“ waren die Extraschichten im Training.

So konnten gute Ergebnisse bei den Meisterschaften eingefahren werden. Auch das Junior Team „Blue Sparks“ sind bei der EM dabei. Am 2. Meisterschaftstag treten sie in der Kategorie U17 Streetcheer Double Dance an.