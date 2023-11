Stadtgeschichte in Duisburg Ein Lederdildo und ein Gutachten

Ein bizarrer Fall wurde 1720 vor dem Halberstädter Stadtgericht verhandelt. Es ging um eine Frau in Männerkleidern, Unzucht und einen Lederdildo. Angeklagt war die 33-jährige Catherina Margaretha Linck, die als Mann verkleidet unter dem Namen Anastasius Lagrantinus Rosenstengel eine andere Frau, Margaretha Mühlhahn, geheiratet hatte. Die Ehe endete, als die Schwiegermutter die falsche Identität des „Schwiegersohnes“ aufdeckte. Nach der „Enttarnung“ der Catherina Linck kam es zu einem Gerichtsverfahren. Was hat dieser bizzarre Fall – aus heutiger Sicht – mit Duisburg zu tun? Der Jurist Summermann von der Alten Universität Duisburg erstellte ein Rechtsgutachten, das zur Verurteilung der Angeklagten Catherina Linck führte. Summermann galt als autoritär und herablassend. In einem fiktiven Interview schildert der Duisburger Hochschullehrer seine Sicht der Dinge.