Duisburger Stadtfest : Olaf Henning, Jörg Bausch und „Layla“ sorgen bei der Schlagernacht für Stimmung

Historie Das Stadtfest wurde in der heutigen Form zum ersten Mal 2012 durchgeführt. Es hat sich in den letzten Jahren zum festen Bestandteil der Veranstaltungslandschaft in Duisburg entwickelt.

Programm Auf der Königstraße in der Duisburger Innenstadt wird immer an jeweils vier Tagen auf zwei Bühnen ein vielfältiges musikalisches Programm mit Live-Bands, DJ‘s und Solo-Künstlern geboten.