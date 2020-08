Stadtentwicklung Duisburg : Bürger sollen auf Plattform Ideen für Hochfeld einbringen

Blick über den Rhein in Richtung Hochfeld. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Zur aktuell laufenden Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Hochfeld informieren die Stadt Duisburg und das Stadtteilbüro Hochfeld ab heute auf einer neuen Website mit integrierter Online-Beteiligung über bestehende und neue Projektideen für den Stadtteil.

Unter www.plan-portal.de/duisburg-hochfeld besteht bis zum 3. September die Möglichkeit, sich über die Handlungsfelder und Projekte des Stadtentwicklungskonzeptes Hochfeld zu informieren und eigene Ideen einzubringen. Das teilte die Stadtverwaltung Duisburg am Donnerstag mit.

Die Beiträge aus der Onlinebeteiligung werden im Nachgang zusammengetragen und in einer Dokumentation veröffentlicht. Neue Maßnahmen ergeben sich unter anderem aus der Teilnahme der Stadt Duisburg an der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027. Duisburg bringt sich in die IGA 2027 mit dem „Zukunftsgarten RheinPark“ als einer von drei Hauptstandorten neben Dortmund und Gelsenkirchen ein.