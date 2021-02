Unterrichtshilfen gibt’s auch digital : Stadtbibliothek Duisburg hilft Kindern beim Lernen auf Distanz

Die Stadtbibliothek an der Steinschen Gasse in der Innenstadt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Unter dem Motto „Frag doch mal die Bib!“ möchte die Stadtbibliothek Duisburg Kinder und Jugendliche beim Fernunterricht mit einer professionellen individuellen Beratung unterstützen.

Der Service richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 aller Schulformen. Das teilte die Stadt jetzt mit. Wer für die Bearbeitung seiner Hausaufgaben oder für die Vorbereitung eines Referates Informationen zu einem bestimmten Thema benötigt, kann sich dafür ab Mittwoch, 10. Februar, telefonisch oder per E-Mail an die Kinder- und Jugendbibliothek wenden.