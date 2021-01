Pandemie in Duisburg : Stadt will auf Elternbeiträge für Kitas verzichten

Stadt will auf Elternbeiträge für Kitas verzichten

Pandemie in Duisburg

Eltern sollen ihre Kinder auch weiterhin nur in die Kita geben, wenn es „unbedingt notwendig“ ist. Foto: dpa/Friso Gentsch

Duisburg Angesichts der Verlängerung des Lockdowns habe sich Oberbürgermeister Sören Link jetzt dafür eingesetzt, aufgrund der erheblichen Betreuungseinschränkungen in den Kitas und dem Offenen Ganztag rückwirkend ab dem 14. Dezember keine Elternbeiträge zu erheben.

Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

„Mein Dank gilt den Eltern, die derzeit erhebliche Belastungen in der Kinderbetreuung stemmen und aufgrund des Infektionsgeschehens verantwortungsbewusst auf die Betreuung in einer Einrichtung verzichten. Diese Familien müssen wir nun finanziell entlasten und die Elternbeiträge erstatten“, so Link.