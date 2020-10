Internationale Gartenausstellung wirft ihre Schatten voraus : Juroren für IGA-Wettbewerb gesucht

Duisburg Noch bis Samstag können sich Interessierte dafür bewerben. Sie sollten aus Hochfeld oder Wanheimerort kommen und an der Entwicklung ihres Stadtteils interessiert sein.

Die Stadt Duisburg sucht zwei Bürgervertreter, die sich als Sachverständige an dem Wettbewerbsverfahren „Zukunftsgarten RheinPark und Anbindung“ für die IGA 2027 Metropole Ruhr beteiligen möchten. Das teilte die Verwaltung am Montag mit. Der Wettbewerb wird von einem Preisgericht begleitet und beurteilt. Dieses bewertet die Wettbewerbsbeiträge der teilnehmenden Landschaftsplaner und kürt die Sieger.

Dabei spielen im Preisgericht neben den stimmberechtigten Preisrichtern die sachverständigen Berater eine wichtige Rolle, so die Stadt. Durch ihre ausgeprägte Kenntnis des Stadtteils bildeten sie hier das Bindeglied zum Stadtteil. Zu den Aufgaben der Bürgervertreter gehört die Teilnahme an drei Tagesveranstaltungen, die voraussichtlich im kommenden Dezember und im April 2021 werktags stattfinden werden. Interessierte sollten daher in Hochfeld oder Wanheimerort wohnen, über gute Ortskenntnisse verfügen und sich aktiv in die Entwicklung des Stadtteils einbringen.