Bei der Stadt Duisburg : Schüler informieren sich über Jobchancen

Duisburg Seit 2016 bietet die Stadt Jugendlichen die Möglichkeit städtische Berufsfelder näher kennenzulernen. Auch in diesem Jahr wurden im und vor dem Rathaus unterschiedliche Jobs und Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt.

Zum vierten Mal lud die Stadt Schüler aller weiterführenden Duisburger Schulen zum „Tag der städtischen Berufsfelder“ in das Rathaus ein. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr hatten die Jugendlichen die Möglichkeit sich über die verschiedenen Berufsfelder der Stadtverwaltung zu informieren.

Offiziell eröffnet wurde die Veranstaltung um 10.30 Uhr vor dem Rathaus von der Personaldezernentin Kerstin Wittmeier. Oberbürgermeister Sören Link ließ sich entschuldigen. Bereits vor dem Eingang des Rathauses, warteten unter anderem die Feuerwehr mit einem großen Einsatzfahrzeug und Mitarbeiter der städtischen Bibliothek darauf den Schülern Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren. Die Personaldezernentin betont in ihrer Begrüßung, dass der Stadt nicht das verstaubte Image gebühre, das ihr anhafte. Sie wirbt mit vielen Aufstiegsmöglichkeiten, betont, dass die Jugendlichen die Zukunft der Stadt wären und sie deshalb hoffe die Anwesenden hier wiederzusehen.

Mit dabei sind die drei Schüler der Q1 des Abteigymnasiums in Hamborn Julian Heidenreich, Jan-Niklas Spiekers und Oliver Roman. Oliver erklärt, sie seien freiwillig hier. Die Schule hätte für die Veranstaltung geworben und sie hätten sich für die Berufsorientierung interessiert. Jan-Niklas hofft auf Einblicke in die Stadtverwaltung. An einem Job bei der Stadt gefalle ihm die große Anzahl an Berufsfeldern. Im Gegensatz zu Julian, der noch nicht sicher ist, ob eine Arbeit bei der Stadt wirklich das richtige für ihn sei, könne sich Jan-Niklas durchaus vorstellen für die Stadt zu arbeiten.