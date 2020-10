Schneller Lockdown in Duisburg : Stadt macht Museen und Theater ab sofort dicht

Auch das Filmforum, hier mit seinem Chef Michael Beckmann (rechts) und dem früheren Kulturdezernenten Thomas Krützberg, macht sofort dicht. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Duisburg Der Lockdown beginnt bundesweit am Montag. Mit vielen Dingen wird in Duisburg aber gar nicht erst so lange gewartet. Wie die Stadt am Freitag mitteilt, werden alle städtischen Kultureinrichtungen ab sofort geschlossen.

Auf Empfehlung des Krisenstabs vor dem Hintergrund der Pandemieentwicklung werde ab sofort der Betrieb städtischer Kultureinrichtungen geschlossen, heißt es in der Mitteilung.

Dies umfasse neben dem Kultur- und Stadthistorischen Museum und dem Museum der Deutschen Binnenschifffahrt ebenso die Konzerte der Duisburger Philharmoniker und den Spielbetrieb des Theaters der Stadt mit Schauspiel, „Säule“ und „Spielkorb“.

Auch die Deutsche Oper am Rhein sagt die im Theater Duisburg vorgesehenen Aufführungen ab.

Das Filmforum und das Wilhelm Lehmbruck Museum schließen sich ebenfalls der getroffenen Entscheidung an.

