Kampf gegen Verkehrssünder : Stadt Duisburg legt mit Ventilwächtern gepfändete Autos still

Duisburg Die Vollstreckungsbehörde setzt eine neue Technik zur Sicherung von gepfändeten Kraftfahrzeugen ein. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit wird die Luft kontrolliert aus dem Reifen gelassen.

Die Pfändung von Fahrzeugen säumiger Zahler ist oft die einzige Möglichkeit, eine Geldforderung durchzusetzen. Bisher wurden an gepfändeten Autos lediglich Pfandsiegel angebracht. Es gab allerdings dennoch Fälle, in denen Schuldner das Fahrzeug weiter nutzten oder an einem anderen Standort abgestellt haben, um es der Wegnahme zu entziehen. Durch die neuen Ventilwächter bleibt das gepfändete Fahrzeug an seinem Standort, ist aber dennoch vor einer Weiternutzung gesichert. Der Schuldner erhält dadurch eine letzte Möglichkeit, seine rückständigen Forderungen zu bezahlen und weitere Kosten für das Abschleppen sowie Standgebühren zu vermeiden.