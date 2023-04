Stadt Duisburg beendet Energiesparmaßnahmen Wieder warmes Badewasser und angestrahlte Gebäude

Zur Mitte des Monats werden beispielsweise die Wassertemperaturen in den städtischen Bädern wieder angehoben und öffentliche Gebäude wie das Rathaus und das Stadttheater nachts wie zuvor angestrahlt. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Zuletzt seien die Vorgaben des Bundes zu kurzfristigen Energiesparmaßnahmen durch die entsprechende Verordnung noch einmal bis zum 15. April verlängert. Doch danach wird nicht mehr in gleicher Weise an Energie gespart wie in den vergangenen Monaten.