Neue Pläne des Bundesfinanzministeriums: Stadt Duisburg fürchtet höhere Asylkosten

Duisburg Kämmerer Martin Murrack kritisiert die Pläne des Bundesfinanzministers, die Aufwandserstattungen für Flüchtlinge zu kürzen. Duisburg zahlt mehr als die Hälfte der Leistungen.

Fast 29 Millionen Euro musste die Stadt Duisburg im vergangenen Jahr aus eigener Tasche für die Flüchtlingsunterkunft und -betreuung ausgeben – mehr als die Hälfte der Gesamtkosten. Und jetzt drohen sogar noch höhere Belastungen: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Zahlungen des Bundes kürzen. „Wir bleiben auf den Kosten sitzen“, kritisierte Oberbürgermeister Sören Link erst im vergangenen Sommer. Regelmäßig rechnet die Stadt vor, dass die Zahlungen von Bund und Land nicht ausreichen. Immerhin: Seit diesem Jahr leitet das Land Nordrhein-Westfalen die Integrationspauschale des Bundes komplett an die Kommunen weiter, Duisburg erhielt 2018 davon 2,8 Millionen Euro.

Richtig ist: Die Zahl der Flüchtlinge, die in Duisburg aufgenommen werden, ist deutlich gesunken. Ende 2015 lebten 4786 Flüchtlinge in Duisburg, Ende Februar 2019 waren es 3030. Davon waren 1144 in den 13 Übergangsheimen und 1886 in 517 Wohnungen untergebracht. Im ganzen Jahr 2015 hatte Duisburg knapp 4000 Flüchtlinge neu aufgenommen, 2018 waren es dann noch 597 Personen. Die Stadt konnte daher zahlreiche Notunterkünfte wieder aufgeben, so u.a. die beiden Traglufthallen und die Belegung der Glückaufhalle in Homberg.