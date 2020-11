Kostenpflichtiger Inhalt: Premiere für neuen Duisburger Rat : Keiner redet künftig länger als drei Minuten

Die Mercatorhalle war im Juni bereits Schauplatz einer Ratssitzung. Im November wird sie gleich zwei Mal zu diesem Zweck genutzt. Im Moment ist das kein Problem: Konzerte und Kultur finden zurzeit ohnehin nicht statt. Foto: Mike Michel

Duisburg Die neue Ratsperiode in Duisburg startet mit der ersten Sitzung am Montag und wird eine echte Herausforderung – räumlich wie zeitlich. Was sich künftig im Stadtrat ändern wird.