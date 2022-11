St. Martin in Duisburg​: So lief der Martinszug in der City

So lief der Martinszug in der City

Duisburg Hunderte Kinder und ihre Eltern zogen am Freitag mit St. Martin durch die Duisburger Innenstadt. Doch sein Pferd kam erst zu spät. Dafür gab’s am Rathaus Weckmänner. Wir zeigen die schönsten Bilder des Abends.

Am Ende kam das Pferd von St. Martin zu spät, aber das hielt die Kinder und ihre Laternen nicht auf: Mehr als 400 Schüler, Kleinkinder und ihre Eltern und Großeltern trafen sich am Freitagabend bei milden neun Grad Celsius und leicht nassen Straßen zum traditionellen Martinszug durch die Innenstadt.

Um 16.45 Uhr stellten sich die Kinder mit ihren gebastelten Laternen am Averdunkplatz auf. Pünktlich ging der Zug dann aber nicht los: Der Darsteller des St. Martin war zwar da, aber sein Pferd fehlte. Wenigstens das Feuer wurde um 17 Uhr aber entzündet und die Kapelle spielte das traditionelle Martinslied „Ich geh mit meiner Laterne“. Um 17.15 Uhr zogen die Teilnehmer dann schließlich über den König-Heinrich-Platz und das Kuhtor bis zum Rathaus. Dort wurden Weckmänner an die Kinder verteilt.

Anders als im vergangenen Jahr haben diesmal auch die Schulen St.-Martins-Umzüge in der Stadt organisiert. 2021 wurden die meisten Züge wegen der Corona-Pandemie noch abgesagt. Lediglich ein Umzug durch die City fand damals unter strengen Auflagen noch statt. Auch in Buchholz, Wedau und Aldenrade zog am Freitag der St. Martin durch die Straßen. Weitere Züge finden in den kommenden Tagen in nahezu allen Stadtteilen statt.