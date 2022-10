Stadtbezirk VII - Süd



Bissingheim



GGS Hermann-Grothe-Straße (8. November)



Buchholz



Buchholzer Waldschule und Förderschule (4. November)



Teilstandort Waterbergpfad (8. November)



Großenbaum



GGS Großenbaumer Allee (Kein Zug 2022)



GGS Lauenburger Allee (10. November)



Huckingen



GGS Albert-Schweitzer-Straße (9. November)



Mündelheim



GGS Im Reimel (11. November)



Rahm



GGS Am Knappert (11. November)



Serm



Teilstandort Am Lindentor (12. November)



Wanheim



GGS Wanheim (9. November)



Wedau



GGS Am See (4. November)