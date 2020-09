Kostenpflichtiger Inhalt: Trotz Entscheidung der Landesregierung : Stadt Duisburg rät zu Absage von Martinszügen

Lieder singen, mit der Laterne durch die Straße gehen – das wird es in diesem Jahr in Duisburg wohl nicht geben. Foto: Hammer, Linda (lh)

Duisburg Obwohl das Land Veranstaltungen am 11. November mit Auflagen erlaubt, empfiehlt der Krisenstab in Duisburg, besser auf Umzüge zu verzichten. Eine Pfarrei in Homberg plant eine Alternative zu St. Martin in den sozialen Netzwerken – und erhält Zuspruch.