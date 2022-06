Bis zu 30 Cent pro Liter : Tankstellen in Duisburg senken Preise teils stark

Die meisten Spritpreise in Duisburg sind nach dem Tankrabatt wieder unter zwei Euro gefallen. Fotos: Reichwein Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der Tankrabatt wirkt: Benzin und Diesel in Duisburg wurden tatsächlich noch am Mittwoch günstiger. Es gab aber auch extreme Unterschiede. Das Neun-Euro-Ticket hatte derweil kaum Auswirkungen auf den Verkehr.

Lange war unklar, wie sich der von der Bundesregierung angekündigte Tankrabatt an den Zapfsäulen auswirken wird. Werden Diesel und Benzin tatsächlich billiger? Oder erhöhen die Tankstellen kurz zuvor noch die Preise? Zuletzt äußerte auch der ADAC die Sorge, die Rabatte würden erst in den kommenden Tagen und Wochen durchschlagen. Ein Blick auf die Preise am Mittwochmorgen zeigt: Es hat geklappt – zumindest bei einigen Tankstellen.

Den billigsten Preis weist das Vergleichsportal ich-tanke.de bei einer privat betriebenen Tankstelle in Hamborn aus. Dort kostete der Diesel zeitweise nur 1,80 und Super Benzin 1,83 Euro pro Liter. Noch in der Nacht lagen hier die Preise rund 30 bis 40 Cent höher. Doch nicht überall können Autofahrer auf niedrige Preise hoffen: Bei den 64 verglichenen Tankstellen gibt es zum Teil große Preisunterschiede. So gab es am Mittag den Diesel an anderen Zapfsäulen auch für 1,96 Euro pro Liter. Wer vergleicht, kann also mehrere Euro beim Tanken sparen.

Info So funktioniert der Tankrabatt Steuer Der Bund hat sich in seinem Entlastungspaket darauf geeinigt, die Energiesteuer bis August auf das europarechtlich vorgeschriebene Mindestmaß zu senken. Autofahrer sollen so bis zu 40 Cent pro Liter sparen. Vergleich Aktuelle Preise von Duisburger Tankstellen findet man im Netz unter ich-tanke.de oder clever-tanken.de

Das bestätigt auch der ADAC Nordrhein. „Die Senkung der Energiesteuer hat am Morgen zu teils extremen Preisunterschieden an den Tankstellen geführt“, sagt ADAC-Sprecher Thomas Müther. Viele Tankstellen hätten den Tankrabatt in größerem Maße bereits an die Kunden weitergegeben, während anderswo wenig davon zu spüren sei. „Das kann an Logistikproblemen liegen oder daran, dass zunächst der teuer eingekaufte Sprit aus dem Mai noch zu höheren Preisen abverkauft werden soll“, sagt Müther.

Grundsätzlich empfiehlt der Verkehrsclub am Abend zu tanken – dann sei die Ersparnis am größten. Zuletzt gab es auch Befürchtungen, gerade vor dem Pfingstwochenende könnten die Preise wieder anziehen. „Die starke Senkung der Spritpreise darf keine Eintagsfliege sein, weil alle den Mineralölkonzernen heute genau auf die Finger schauen“, fordert der ADAC.

Die Straßenbahnhaltestelle an der Düsseldorfer Straße in Wanheimerort. Das Neun-Euro-Ticket hatte am Mittwoch kaum Auswirkungen auf den Verkehr. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Auch das Neun-Euro-Ticket galt am Mittwoch zum ersten Mal im Nahverkehr – größere Auswirkungen gab es dort allerdings nicht. Im Berufsverkehr blieb es ruhig, wie die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mitteilt. „Das war ein normaler Mittwoch“, sagt ein Sprecher auf Anfrage. „Wir gehen weiterhin davon aus, dass viele Fahrgäste das Ticket in der Freizeit und an den Wochenenden nutzen werden“, sagt Pierre Hilbig, Bereichsleiter Betriebsmanagement bei der DVG. Aktuell rechne man nicht damit, dass die Busse und Bahnen zu Stoßzeiten viel voller werden. „Wir werden die Situation und die Fahrgastzahlen aber genau beobachten und je nach Entwicklung beispielsweise Gelenk- statt Solobusse einsetzen.“

Von den über 40.000 verkauften Tickets, sind über 30.000 für den Monat Juni verkauft worden. Für die Monate Juli und August wurden bisher jeweils etwa 5000 Tickets verkauft. Über 25.000 Fahrgäste kauften das Ticket laut DVG die DVG-Ticketautomaten. Rund 10.000 entschieden sich für den Kauf in DVG-Vorverkaufsstellen.

Das Neun-Euro-Ticket gilt im Juni, Juli und August monatsscharf bundesweit im Nahverkehr. Fernverkehrszüge wie ICE und IC dürfen mit dem Ticket nicht genutzt werden. Weitere Infos gibt es unter dvg-duisburg.de

(atrie)