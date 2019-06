Schon für unter Dreijährige : Neues Konzept in Duisburg für Sprachförderung

Viele Kinder, meist aus Zuwandererfamilien, sprechen nur schlecht oder gar kein Deutsch. Mit einer Neukonzeption der städtischen Sprachförderung will die Stadt nun gegensteuern.

Immer häufiger fehlen Kindern in Duisburg bei ihrer Einschulung grundlegende Deutschkenntnisse, vornehmlich in Zuwandererfamilien aus Südosteuropa oder Flüchtlingen aus Bürgerkriegsgebieten. Eines der Grundprobleme dabei: „Viele dieser Kinder und Jugendliche haben keine Primärerfahrung mit Bildungseinrichtungen“, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung zur Neukonzeption der Sprachförderung. Das bedeutet: Die Kinder waren niemals in einer Kindertageseinrichtung, geschweige denn einer Schule. Eine neue Strategie der städtischen Sprachförderung soll dieses Manko nun beseitigen. In dieser Woche befassten sich der Schul- und der Jugendhilfeausschuss mit dieser Materie. Die Entscheidung fällt der Rat in seiner nächsten Sitzung am 1. Juli.