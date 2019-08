Unfall in Duisburg : Sportwagen-Fahrer rast betrunken gegen Mauer

Duisburg Der Fahrer eines Nissan-Sportwagens ist nach einem schweren Unfall am Dienstagabend mit leichten Verletzungen davon gekommen. Zeugenaussagen zufolge war ein Wendemanöver schrecklich schief gegangen.

Am Dienstagabend hat sich ein Fahrer eines Sportwagens bei einem Unfall in Duisburg-Homberg leicht verletzt. Dem Polizeibericht zufolge war der Mann gegen 20.45 Uhr mit seinem Nissan in eine Mauer eines Firmengeländes an der Duisburger Straße gerast.