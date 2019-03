Handball: HSG ohne große Probleme gegen das Schlusslicht

Duisburg Handball 35:19-Sieg gegen Korschenbroich

Zwei Spiele in einem sahen die Zuschauer am Samstagabend im AEG. Gleichzeitig war das Duell in der Handball-Verbandsliga zwischen der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen und dem TV Korschenbroich II unterhaltsam bis zum Ende. „Das Publikum ist bei unserem 35:19-Sieg ganz bestimmmt auf seine Kosten gekommen. Mich hat vor allem gefreut, dass meine Mannschaft sehr wenig Fehler produziert hat“, scheint HSG-Trainer Helmut Menzel in seinem sechsten Spiel endgültig angekommen zu sein.