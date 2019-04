Fußball: Justin Bock erzielt gleich drei Tore gegen Königshardt

Duisburg Fußball 5:0 bei den Sportfreunden Königshardt

Es war für den Fußball-Landesligisten SV Genc Osman Duisburg eine perfekte Woche. „Die Stimmung ist richtig prächtig“, sagte Trainer Musa Celik nach dem dritten Pflichtspielsieg innerhalb von acht Tagen. Am Sonntag siegte der Aufsteiger aus Duisburg beim Schlusslicht Sportfreunde Königshardt überaus deutlich mit 5:0 (4:0) und festigte damit den siebten Tabellenplatz.

Mann des Tages war der Winterneuzugang Justin Bock, der mit drei Treffern in der ersten Halbzeit (2., 33., 42.) ganz erheblich dazu beitrug, dass die Begegnung früh entschieden war. „In den letzten Spielen lief es für Justin leider nicht ganz so gut. Umso mehr freut es mich jetzt für ihn, dass er nun diese bärenstarke Leistung hinlegte“, freute sich Musa Celik.

Der Coach war auch froh, dass Justin Bock den Torreigen bereits in der zweiten Minute eröffnete. Gegen Mannnschaften aus dem unteren Tabellen Bereich tat sich Genc in dieser Saison oftmals sehr schwer. Mit dem frühen Tor steuerten die Neumühler aber von Beginn an auf Erfolgskurs.