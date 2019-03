Leichtathletik: Naturtalent Annika Faber gewinnt die Kleine Serie

Info

AOK-Jugendserie In der großen AOK-Jugendserie der Jahrgänge 2004 bis 2007 konnte Jan Schetter seinen Titel aus dem vergangenen Jahr erfolgreich verteidigen. Der Schüler des Steinbart-Gymnasiums lief auch über 4000 Meter in 15:25 Minuten seinem ärgsten Kontrahenten Finley Wesselborg (16:16, Laufwerk Ruhr) davon. Bei den Mädchen siegte in 16 Minuten erneut Ida Lefering von der LG Coesfeld, die sich auch in der Serienwertung den ersten Platz vor Annika Kraus von den „Einrad-Zebras“ des MSV Duisburg sichern konnte.

Kleine Jugendserie Bei den kleinsten Läufern der Jahrgänge 2008 bis 2012 machte Sina Schäfer vom SV Gladbeck mit dem Sieg über 2000 Meter in 7:33 Minuten auch den Titel in der Kleinen Jugendserie klar. Beim Schlusssprint war sie genauso schnell wie der Tages- und Gesamtsieger bei den Jungen, Ben Lapaczynski, der für den VfL Repelen startet.