Winterlaufserie : Aus der Kälte zum Sieg in Duisburg geeilt

Der Sportpark gehörte am Samstag wieder den Winterläufern. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services/Fabian Strauch

Winterlaufserie: Der Isländer Arnar Petursson stellt beim ASV Duisburg einen neuen Streckenrekord auf der Halbmarathon-Distanz auf. Den Seriensieg bei den Männern sichert sich Sascha Hubbert von der LG Alpen.

Von Sven Kowalski

Arnar Petursson fliegt für ein Trainingslager auch schon mal bis nach Kenia oder in die USA – wo Duisburg liegt, musste sich der Laufprofi aus Island aber erst einmal im Internet anschauen. „In Island gibt es gerade nur Kälte und Schnee, deshalb bin ich seit drei Wochen in Deutschland, wo es viele gute Läufe gibt“, erzählt der 28-Jährige, der sich in Köln einquartiert hat und bei der Recherche nach Wettkampfmöglichkeiten feststellte, dass Duisburg nicht weit entfernt ist.

INFO Kleine Serie: Tedros und Faber gewinnen Männer: In der kleinen Serie ließ sich Habtom Tedros (TG Neuss) die Titelverteidigung in der Gesamtwertung nicht mehr nehmen. Mit 31:49 Minuten entschied der Eritreer auch den Abschlusslauf für sich. Den zweiten Platz sicherte sich Maximilian Jakobs (TuSpo Huckingen). Frauen: Den integrierten Frauenlauf in der Damenwertung gewann Anna Hiegemann (LT Stoppenberg) in 36:55 Minuten. Den Seriensieg bei den Damen sicherte sich Annika Faber vom TV Hasslinghausen.

Kurzerhand meldete er sich daraufhin für den Halbmarathon bei der Schlussetappe der Winterlaufserie an – und seit Samstag wird Arnar Petursson stets in guter Erinnerung halten, wo Duisburg liegt. Mit 1:06:22 Stunde stellte der Isländer an der Wedau seine neue persönliche Bestzeit über die 21,2 Kilometer auf – und sorgte bei der 34. Ausgabe der Lauftrilogie ganz nebenbei für einen neuen Eintrag in den Geschichtsbüchern des ASV Duisburg.

Diese durchstöberte Peter Heyden vom Organisationsteam sorgfältig – einen schnelleren Sieger beim Schlusslauf der Großen Serie fand er nicht. Den Rekord, den Manuel Meyer seit zehn Jahren gehalten hatte, unterbot Petursson um satte 33 Sekunden. „Das ist eine sehr schöne und schnelle Strecke“, freute sich der Isländer. Um den Seriensieg konnte Petursson mit seinem einmaligen Besuch freilich nicht mitmischen. Um den lieferten sich Sascha Hubbert und Till Schaefer das dritte Duell. „Und wieder war es ein richtig enges Rennen“, atmete Hubbert kräftig durch, nachdem er seinen Kontrahenten vom PV Triathlon Witten zum zweiten Mal hinter sich lassen konnte. „Auf den ersten 16 Kilometern ging es Schulter an Schulter, dann habe ich gemerkt, dass Sascha diesmal die besseren Beine hat“, musste Auftaktsieger Schäfer zugeben.

Mit 1:11:44 Stunde kam Hubbert zwar mit deutlichem Abstand auf den Tagessieger ins Ziel – durfte sich aber ebenfalls über eine neue persönliche Bestzeit und vor allem über den Gesamtsieg der 34. Winterlaufserie freuen. „Es ist nicht die einfachste Strecke, aber die Bedingungen waren super. Besser geht’s kaum“, sprach der Duathlet von der LG Alpen dem ASV ein Lob aus, das sein Konkurrent nur teilen konnte. „Terminlich liegt die Serie in der Triathtlon-Vorbereitung nicht so günstig“, erklärt Schaefer, „Aber wenn man vorne dabei ist, will man das natürlich auch durchziehen, Und die ganze Serie hat echt Mega-Bock gemacht.“

Das war Musik in den Ohren der ASV-Crew, die am Veranstaltungstag selbst zwar erneut Glück mit dem Wetter hatte, in diesem Jahr aber nicht die einfachsten Bedingungen vorfand. „Bei allen drei Etappen gab es Stolpersteine“, erinnert Orga-Leiter Frank Zahn nicht nur an die Beinahe-Absage der Auftaktetappe aufgrund der Terminkollision mit den Drittliga-Fußballern des KFC Uerdingen, deren Heimspiel an der Wedau der Deutsche Fußball-Bund doch noch verlegte.

Vor der zweiten Etappe musste ein ASV-Helfer-Trupp die Laufbahn im Leichtathletikstadion mit einem Kraftakt vom Schnee befreien – und vor dem Finale hatten Sturmtief Eberhard samt Gefolge ihre Spuren im Sportpark und Umgebung hinterlassen. Doch auch diese Stolpersteine hatte das eingespielte ASV-Team aus dem Weg geräumt, sodass Andree Paquet (Ausdauerschule by Bunert) freie Bahn zum Seriensieg bei den Damen hatte. Schnellste Frau war am Samstag in 1:20:33 Stunde wie vor vier Wochen schon erneut Annika Vössing. Und da die Führende Melanie Linder (SG Wenden) beim Finale nicht antreten konnte, gelang Paquet mit 1:22:58 Stunde ungefährdet der Sprung vom zweiten auf den ersten Platz in der Serienwertung. „Damit hätte ich nie gerechnet“, freute sich Paquet über den Sieg in ihrer neuen Heimat.