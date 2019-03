Jugendhandball: A-Jugend der HSG verdrängt die JSG von Platz fünf

Für Lasse Bernhardt (am Ball) war die Partie der HSG-A-Jugend in Palmersheim nach der dritten Zeitstrafe früh beendet. Foto: Volker Lenz

In der Regionalliga siegt die HSG Homberg-Rheinhausen beim TV Palmersheim. Die JSG Hiesfeld/Aldenrade verliert gegen Unitas Haan. Beim 28:22-Erfolg des VfL Rheinhausen in der Verbandsliga der C-Junioren erzielt Mika Petersen unglaubliche 19 Tore.

Gleich auf fünf Spieler musste HSG-Trainer David Breuer verzichten – so dass nur noch zehn Akteure übrig blieben. Dennoch spielten die Duisburger aggressiv in der Deckung und setzten sich auf 9:3 (10.) ab. Palmersheim kam danach besser ins Spiel, doch die HSG wehrte sich mit viel Laufarbeit und Engagement. Schon in der 26. Minute fiel Lasse Bernhardt nach seiner dritten Zweiminuten-Strafe aus. Das Rumpfteam erholte sich in der Pause und setzte sich erneut ab. Dabei konnte sich die HSG auf die gute Deckung und Torhüter Max Kraas verlassen. „Dank unserer guten Physis und mentalen Stärke konnten wir auch mit unserem Rumpfkader bestehen. Mit dem Sieg belohnt sich das Team auch unter diesen widrigen Umständen“, sagte Breuer.