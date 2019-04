Wasserball : ASCD feiert späten Sieg am Grünen Tisch

Die Duisburger legten 2016 schon während des mit 6:7 gegen die Wasserfreunde Spandau 04 verlorenen Pokal-Halbfinales Einspruch ein und bekamen jetzt Recht. Deshalb gibt’s nun Silber statt Bronze für den ASCD.

Der Ursprung für Garnatz’ Ärger datiert auf den 14. Mai 2016. Damals – an einem kühlen Tag am Pfingstwochenende – wurden in der Traglufthalle am Uerdinger Waldsee die Halbfinalspiele der Endrunde um den Deutschen Wasserball-Pokal ausgetragen. Gastgeber Uerdingen setzte sich am frühen Abend mit 13:8 gegen den OSC Potsdam durch. Am späteren Abend trafen in einem Duell, das einem Endspiel würdig gewesen wäre, Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 und eben der ASCD aufeinander. In einer spannenden Begegnung hielten die Duisburger knapp zwei Minuten vor dem Ende noch ein 6:6, mussten sich dann aber nach einem Treffer von Mehdi Marzouki mit 6:7 geschlagen geben.