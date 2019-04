Wasserball : DSV 98 steht sich selbst im Weg

Wasserball: Mit dem 8:6 gegen die SGW Köln verbuchen die Duisburger die ersten Punkte in der Relegation um den Verbleib in der A-Gruppe. Kölns Torhüter verhindert einen höheren Erfolg.

Martin Becker durfte sich über die Auszeichnung zum Spieler des Tages freuen. Das ist insofern bemerkenswert, als es sich bei Becker um den Torhüter der SGW Köln handelt. Jene Domstädter, die kurz zuvor in der Relegation der Deutschen Wasserball-Liga mit 6:8 (0:3, 2:2, 2:3, 2:0) beim Duisburger SV 98 verloren hatten.

Auch aus Duisburger Sicht war die Wahl Beckers ebenfalls nicht unbedeutend. Der Kölner Keeper hatte nämlich mit dazu beigetragen, dass der Sieg der 98er am Ende nur sehr knapp ausfiel. „Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Das Spiel hätten wir deutlicher gewinnen müssen“, meinte dann auch Spieler Nils Elsenpeter. Dabei hatte die Partie nahezu perfekt begonnen. Die Hausherren, die sich viel vorgenommen hatten, legten fix eine 4:0-Führung vor. Auch vor der Halbzeit lief alles bei einem 5:2 nach Plan. Aus der Pause kamen die Gäste aus der Domstadt aber mit deutlich mehr Schwung. Im Nullkommanichts machte die Mannschaft von Trainer Jürgen Ignatzy ein 4:5. Als die Partie damit endgültig zu kippen drohten, war Ulf Ranta zur Stelle. Der Center traf abgezockt zum 6:4. Von Trainer Christian Vollmert gab es ein dickes Lob: „Er ist Moment richtig gut drauf.“ Weil im Anschluss auch Lovro Roncevic und Kapitän Frederic Schüring trafen, war die Partie im dritten Abschnitt so gut wie entschieden.