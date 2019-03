Wasserball: Duisburger SV 98 tritt aufgrund von Personalmangel nicht an

Duisburger SV 98 tritt aufgrund von Personalmangel nicht an

Die Partie bei den Wasserfreunden Spandau 04 fällt aus und wird mit 10:0 für den Rekordmeister gewertet. Der ASC Duisburg empfängt am heutigen Samstag Waspo 98 Hannover.

Zum Abschluss der Hauptrunde in der Deutschen Wasserball-Liga steht für den ASC Duisburg heute vor heimischen Anhängern ab 16 Uhr noch einmal ein Höhepunkt an. Zwar dürften die Siegchancen gegen Titelverteidiger Waspo 98 Hannover gegen Null tendieren, es könnte aber ein Wiedersehen mit dem Ex-Teamkollegen Moritz Schenkel und Julian Real geben. Ohnehin steht bereits der kommende Mittwoch im Vordergrund. Dann beginnen die Play-offs. Ein Risiko will der ASCD vorher nicht eingehen. Daher werden Nick Möller (Schulter) und Tobias Dietz (Mittelohrentzündung) nicht spielen. Auch Jan Bakulo wird womöglich geschont.