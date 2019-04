Leichtathletik : Volles Programm für Duisburger Leichtathleten

Der Vorstand der Fachschaft Leichtathletik wird wiedergewählt. Im Juni gibt es viele Veranstaltungen.

Erfreulich: Erstmals seit vielen Jahren hat die Duisburger Leichtathletik wieder am Sportaustausch mit Calais teilgenommen und konnte den Pokal gewinnen. Für 2019 hat die Fachschaft ein reichhaltiges Sportangebot aufgestellt. Zu einem ist der Sportaustausch mit Calais vom 21. bis 23. Juni und damit parallel zu den Ruhr Games und den NRW-Jugendmeisterschaften in Duisburg geplant. Durch die vielen Sportveranstaltungen an diesem Wochenende sind die Übernachtungskapazitäten erschöpft. Es werden deshalb private Übernachtungsmöglichkeiten gesucht. In Kooperation mit dem ASV bietet die Fachschaft, auch für jedermann, die Aktion „Lauf mal (wieder) Bahn“ an. Geplant sind jeweils mittwochs am 3. und 10. April Laufstrecken von 800 bis 10.000 Metern im Leichtathletikstadion. Infos dazu gibt es unter www.asv-duisburg.de.