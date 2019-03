Fußball: Zwei schnelle Genc-Tore nach Eckbällen

Duisburg Landesliga Die Neumühler besiegen den ESC Rellinghausen mit 3:0. Trainer Musa Celik freut sich über drei wichtige Punkte gegen den Abstieg. Deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Spiel

Musa Celik übernahm nach der Partie die Analyse und sprach von „drei wichtigen Punkten gegen den Abstieg“. Die Neumühler stehen auf dem siebten Platz, doch Celik will sich vom Tabellenbild nicht blenden lassen: „Alles, was wir jetzt mitnehmen, erspart uns den Stress in den letzten Wochen der Saison.“ Am Sonntag hielt sich der Stress an der Oberhauser Allee in Grenzen. Der Aufsteiger kontrollierte über weite Strecken das Geschehen – auch dank eines perfekten Auftakts. Im Anschluss an eine Ecke köpfte Salih Altin in der 16. Minute zum 1:0 ein. Zwei Minuten später gab es erneut eine Ecke für Genc. Samed Basol nahm den Ball auf und traf mit einem wuchtigen Distanzschuss zum 2:0.