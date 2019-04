Fußball : VfB Homberg will in Hilden endlich gewinnen

VfB Homberg will in Hilden endlich gewinnen

Seit 2013 wartet der Oberligist auf einen Sieg gegen den VfB Hilden.

Soviel ist sicher: Eine Aufstiegsfeier wird es für den VfB Homberg an diesem Wochenende noch nicht geben. Selbst wenn der 1. FC Bocholt sein Spiel gegen den SC Velbert verlieren sollte, werden die Homberger am Sonntag noch nicht die erforderliche Punktzahl erreichen können. Etwas zu feiern könnte es für den Spitzenreiter der Fußball-Oberliga und seinen Trainer Stefan Janßen nach dem morgigen Duell beim VfB Hilden ab 16 Uhr trotzdem geben.

Auch vor seiner Zeit sah es nicht viel besser aus. Der bislang letzte Sieg gelang am 24. November 2013 mit einem 4:2 am Rheindeich. In den nachfolgenden acht Duellen konnte der VfB aus Homberg dem VfB aus Hilden immerhin fünfmal ein Remis abtrotzen – so wie beim 3:3 in der Hinrunde.