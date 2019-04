Handball : Schwere Spiele für den VfB Homberg und den HC Wölfe Nordrhein

Die Wölfe treffen in der Regionalliga auf den TV Aldekerk. Der VfB Homberg spielt beim TuS 82 Opladen.

Wer überrascht, ist klar im Vorteil. Die letzten fünf Teams der Handball-Regionalliga gehen als Außenseiter am drittletzten Spieltag in ihre Partien – auch der HC Wölfe Nordrhein und der VfB Homberg.

HC Wölfe Nordrhein – TV Aldekerk (Samstag, 18 Uhr, Krefelder Straße). Die Rheinhauser, die derzeit den vorletzten Platz einnehmen, setzen auf den letzten Metern der Saison auf ihre Heimspiele. Schon am vergangenen Samstag konnten die Wölfe in eigener Halle den TV Korschenbroich bezwingen. Nun wollen sie gegen den TV Aldekerk nachlegen. Wölfe-Spielertrainer Alexander Tesch studierte mit Interesse das Aldekerker Spiel gegen Homberg aus der Vorwoche. Der ATV kam mit einer 3:3-Deckung zu einem 43:32-Sieg. „Ich bin mal gespannt, ob sie gegen uns auch so spielen werden“, sagt Tesch. Ihm wäre das recht. Er rechnet sich mit seinen schnellen Spielern wie Julian Kamp oder Felix Molsner bei dieser Variante gute Chancen aus.