Fußball: VfB Homberg sieht sich noch längst nicht am Ziel

Der Spitzenreiter der Oberliga hat derzeit zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Morgen sollen drei weitere Zähler bei der SSVg Velbert dazukommen. Den Antrag für die Regionalliga-Lizenz wollen die Homberger bis Montag stellen.

Wie der „Weiße Reise“ fiel, konnte Stefan Janßen hautnah beobachten. In seiner beruflichen Tätigkeit beim Ordnungsamt war er am vergangenen Sonntag bei der Sprengung des Hochhauskomplexes in Hochheide im Einsatz und verfolgte aus sicherer Entfernung, wie das Gebäude wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Dass der nur unweit vom Ort der Sprengung beheimatete VfB Homberg in der Fußball-Oberliga noch fällt, wird Janßen in seiner Rolle als Trainer hingegen mit aller Macht verhindern wollen. „Wir werden alles dafür tun, dass wir den ersten Platz nicht mehr hergeben“, sagt der Coach.