Handball : Die Wölfe schöpfen neue Hoffnung

Jonas Rennings steuerte einen Treffer zum Heimsieg der Wölfe gegen Korschenbroich bei – es war jener zum vorentscheidenden 28:26. Foto: Heiko Kempken

Duisburg Handball-Regionalliga: Die Lage im Tabellenkeller spitzt sich weiter zu, wobei die Wölfe Nordrhein nach dem 28:27 über den TV Korschenbroich die Rote Laterne abgeben. Dagegen enttäuscht der VfB Homberg auf ganzer Linie.

Die Wölfe Nordrhein schöpfen im Abstiegskampf der Handball-Regionalliga nach dem 28:27-Heimsieg gegen den TV Korschenbroich wieder Hoffnung. Beim VfB Homberg wachsen nach dem 32:42-Debakel beim TV Aldekerk hingegen wieder die Sorgen.

Die Wölfe haben mit dem Heimsieg den letzten Tabellenplatz verlassen und liegen nur noch einen Punkt hinter dem Nachbarn aus Homberg. Drei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand zu Platz elf, der für den Klassenerhalt garantiert reichen wird, drei Punkte. Neues Schlusslicht ist die DJK Adler Königshof, die in Dinslaken mit 32:39 verlor. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und werden versuchen, das Maximum herauszuholen“, so der Sportliche Leiter der Wölfe, Thomas Molsner, der dabei vor alle Dingen auf die beiden Heimspiele gegen Aldekerk und Aachen setzt.

Gegen den TV Korschenbroich zeigten die Rheinhauser vor lediglich knapp 100 Zuschauern Moral und drehten in der zweiten Halbzeit das Spiel. Im ersten Durchgang erwischten die Rheinhauser einen guten Start, lagen mit 8:4 vorne, ehe die Gäste das Blatt wendeten und mit einer 16:14-Führung in die Kabine gingen. Den Zwei-Tore-Rückstand holten die Wölfe nach der Pause schnell auf und holten sich in der 38. Minute die Führung (19:18) zurück. In der Schlussphase kamen die Gäste mehrfach bis auf ein Tor heran, die Rheinhauser verteidigten ihren Vorsprung jedoch geschickt – auch in den letzten Sekunden bei Ballbesitz für Korschenbroich.

HC Wölfe Nordrhein – TV Korschenbroich 28:27 (14:16)

Wölfe: Otterbach (Brysch) – Hombrink, Yannick Kamp (je 6), Kryzun (5/1), Julian Kamp, Kirchner (je 3), Woyt (2), Tesch, Felix Molsner, Rennings (je 1), Adrian.

VfB-Co-Trainer Dirk Rahmel, der am Samstagabend den beruflich verhinderten Cheftrainer Achim Schürmann vertrat, sprach nach der Partie von einem Debakel. „Da gibt es nichts schönzureden. Wir sind abgeschlachtet worden“, fasste Rahmel die Dinge zusammen.

Der VfB Homberg lief in Nieukerk von Beginn an der Musik hinterher. Nur bis zur achten Minute beim Stand von 5:4 für Aldekerk bewegten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Danach zogen die Gastgeber davon und bauten ihre Führung konsequent aus. Vor allem in der Abwehr waren die Homberger überfordert und fanden keinen Zugriff. Es gelang ihnen nicht, die Aldekerker Goalgetter Thomas Jentjens (12 Tore) und Pierre Can Greven (8) an die Kette zu legen. Auch die Torhüter Aaron Denter und Julian Seemann erwischten nicht ihren besten Tag. Rahmel wechselte mehrfach – ohne nachhaltigen Erfolg.

„Immer wenn wir eine gute Offensivaktion erzielen konnten, schlug Aldekerk mit drei guten Aktionen zurück. Wir kamen nicht mehr heran“, so Rahmel. Ein wenig Hoffnung kam bei den Hombergern nach dem Seitenwechsel auf, als sie von 15:23 auf 18:23 verkürzen konnten, es war aber nur ein Strohfeuer, zumal der VfB noch zwei Siebenmeter verwarf.

TV Aldekerk – VfB Homberg 42:32 (23:15)

VfB: Denter (1), Seemann – Wink (8), Gatza (7), Szymanowicz (5/2), Ter Haar (3), Milhorst, Krogmann, Upietz (je 2), Lenz, Brunotte (je 1), Roschig, Werner.