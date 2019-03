Fussball : Homberg deklassiert den FSV Duisburg

Fußball Oberliga Niederrhein 23. Spieltag: FSV Duisburg - VfB Homberg am 17.03.2019 an der Sportanlage Warbruckstrasse in Duisburg Torjubel zum 0:2 durch Marvin Lorch ( Homberg ), mitte - Danny Rankl ( Homberg ), rechts Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services. Foto: Thorsten Tillmann

Duisburg Fußball-Oberliga:Beim Lokalderby in Oberliga trafen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite der wahrscheinliche Aufsteiger und auf der anderen Seite der designierte Absteiger. So endete das Spiel dann auch 7:0 für den Favoriten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Retzlaff

Der Trainer des FSV Duisburg brachte es auf den Punkt. „Die Oberliga ist eine andere Welt“, sagte Christian Mikolajczak nach dem Heimdebakel gegen Spitzenreiter VfB Homberg. Tatsächlich: Der FSV Duisburg hat in der Fußball- Oberliga nichts zu suchen. Das stand für Mikolajczak allerdings schon vor der 0:7 (0:2)-Niederlage fest. „Der Deckel ist doch schon seit mindestens zwei Wochen drauf“, sagte der Trainer des abgeschlagenen Tabellenletzten. Die Oberliga wird auch bald nicht mehr die Welt des VfB Homberg sein – auch wenn das kein Verantwortlicher öffentlich sagen will. Die Sportfreunde Baumberg verloren am Sonntag 0:3 beim SC Düsseldorf-West, der Tabellenzweite 1. FC Bocholt musste sich beim 1. FC Monheim mit einem 1:1 begnügen. Der Vorsprung der Homberger beträgt nun elf Punkte.

Da alle etatmäßigen Torhüter verletzt sind, stand beim FSV mit A-Jugend-Keeper Nico Nowoczin bereis der fünfte Torwart in der laufenden Saison zwischen den Pfosten. Der Trainer nahm den Youngster nach der Partie nicht nur in Schutz, er lobte ihn ausdrücklich: „Nico hat überragend gehalten. Ich erwarte von seinen Mitspielern, dass sie sich bei ihm entschuldigen.“

Die Feldspieler ließen den 19-Jähigen vor 500 Zuschauern mehrfach allein im Regen und im Hagel stehen. Vor den Homberger Treffern zum 0:1 und 0:2 konnte Nowoczin den Ball nicht festhalten – es war aber kein Abwehrspieler in der Nähe, der die Situation hätte bereinigen können. Danny Rankl eröffnete den Torreigen in Anschluss an einen Freistoß (14.), 14 Minuten später war Marvin Lorch mit dem zweiten Treffer zur Stelle.

Gelb/Rot für Abwehrspieler Alic

Der FSV schwächte sich früh selbst. Abwehrspieler Emir Alic, der nach längerer Abwesenheit sein Comeback feierte, kassierte schon in der 26. Minute nach wiederholtem Foulspiel Gelb/Rot. Das tat der Defensive der Gastgeber weh.

Als ein Hagelschauer über die Anlage an der Warbruckstraße hereinbrach, machten die Homberger den Sack zu. Ferdi Acar traf in der 63. und 73. Minute zum 0:3 und 0:4. Marvin Lorch (78.), Felix Clever (83.) und Danny Rankl (86.) erhöhten auf 0:7. FSV-Trainer Christian Mikolajczak vermisste hier bei seiner Mannschaft die taktische Disziplin: „Wir rennen beim Stand von 0:5 immer noch an.“

Mit dem 0:7 war der FSV Duisburg am Ende noch gut bedient, die Homberger vergaben noch weitere gute Chancen – zwei davon in Slapstick-Manier. Stefan Janßen: „Das Spiel hätte zweistellig ausgehen können. Aber das will in der Oberliga niemand haben.“