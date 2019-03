Handball: HSG: Schlechter Tag und das auch noch beim Spitzenreiter

Handball Rumelner halten erst nach dem Wechsel besser mit. Am Ende heißt es 25:18 für Hiesfeld

Dabei lagen beide Teams nach knapp neun Minuten mit 3:3 noch gleich auf. Doch in den folgenden 20 Minuten vergaben die Rumelner zu viele Chancen und leisteten sich zu viele Fehler. Da half es auch nicht, dass die Defensive mit zwölf Gegentreffern recht ordentlich stand. „Von Durchgang eins war ich vollkommen enttäuscht. Zu viele Spieler fanden da nicht zu ihrer Normalform“, ärgerte sich HSG-Trainer Helmut Menzel. Doch auch sein Team war nicht zufrieden. Es gab für alle nur zwei Optionen: Weitermachen und „abschlachten“ lassen oder Schadensbegrenzung betreiben. Man entschied sich für letztere Variante. Die Defensive stand weiter gut, die Offensive konnte sich auch besser präsentieren, sodass die Niederlage nicht mehr ganz so frustrierend ausfiel. Dennoch erwartet der Coach am kommenden Wochenende Wiedergutmachung.