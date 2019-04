Eishockey : EV Duisburg schießt das erste Tor in Kanada

Gegen die Mississauga North Stars verloren die U-15-Jungfüchse mit 1:3. Foto: Daniel Waldschmidt

Die U-15-Jungfüchse verlieren Testspiele gegen eine Auswahlmannschaft (0:5) und die Mississauga North Stars (1:3). Jetzt steht ein Turnier in Scarborough an.

Nach dem Auftaktspiel gegen die Markham Islanders, das die U-15-Mannschaft des EV Duisburg mit 0:3 verloren hatte, ging die Eishockey-Exkursion der Jungfüchse in Kanada weiter. Nachdem die erste Partie im Mastercard-Centre, dem Trainingskomplex der Toronto Maple Leafs, stattgefunden hatte, spielte der EVD nun in der Canlan-Eissporthalle von York, wo unter anderem die Universitätsmannschaften von Toronto beheimatet sind. Dort unterlagen die Duisburger dem „Dream Team Toronto“, einer Auswahlmannschaft, zunächst mit 0:5 (0:2, 0:1, 0:2), ehe tags darauf beim 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) gegen die Mississauga North Stars aus der ­Greater Toronto Hockey League das erste Tor der Reise gelang.

„Gegen die Auswahlmannschaft muss man ehrlich und offen anerkennen, dass wir chancenlos waren“, sagte EVD-Trainer Dirk Schmitz. „In dieser Partie haben wir zu keiner Zeit ins Spiel gefunden und hatten auch nur wenige Torschüsse.“ Der große Unterschied: „Läuferisch sind die kanadischen Mannschaften durchweg besser. Auf der in Nordamerika kleineren Eisfläche bleibt dann einfach keine Zeit.“ Dazu kommt: Die Duisburger Mannschaft setzte sich aus Spielern zusammen, die in der zurückliegenden Saison zum Teil in drei verschiedenen Teams gespielt haben. Dazu kommen zwei Gastspieler. „Die Passgenauigkeit fehlt“, so Schmitz, der ergänzt: „Man darf nicht vergessen, dass die Jungs bei den Spielen schon einen ganzen Tag in den Knochen haben, weil sie sich die Stadt ansehen. Das ist für das eigentliche Spiel natürlich nicht optimal.“

Im Spiel gegen die North Stars war dann sogar mehr drin. „Das hätten wir gewinnen können“, so der Coach. „Stocktechnisch waren wir auf Augenhöhe, wenn nicht besser. Aber die Laufbereitschaft in Kanada ist ungemein hoch.“ Das Tor erzielte Luca Brodnicki auf Vorlage von Felix Brechlin und Lennart Schmitz. „In Kanada laufen gerade die Tryouts für die neue Saison. Da gibt jeder alles“, so der Coach.

Vor dem dritten Spiel hatten die Jungfüchse einen Ausrüstungsshop in einem Einkaufszentrum besucht. „Das habe ich noch nicht gesehen“, sagte Schmitz. „Der war riesengroß. Einfach nur unglaublich.“ Am Wochenende bestreitet der EVD ein Turnier in Scarborough.

(the)