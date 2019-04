Eishockey : Nachwuchs des EV Duisburg möchte sich in Kanada beweisen

Für ihre Auftritte in Kanada haben die EVD-Spieler spezielle Trikots bekommen. In Wesel haben sie sich vorbereitet. Foto: Daniel Waldschmidt

Die U-15-Mannschaft reist am Samstag nach Toronto und wird dort Freundschaftsspiele und ein Turnier bestreiten. Ein Besuch der Niagarafälle steht auch auf dem Plan.

Nachdem sich die damalige U-16-Mannschaft vor zwei Jahren in New York gut verkauft hatte, reist nun das U-15-Team des EVD nach Toronto. Dort wird es drei Freundschaftsspiele und anschließend noch ein Turnier bestreiten. „Die Jungs freuen sich schon riesig auf die Reise“, sagt EVD-Trainer Dirk Schmitz.

Die Jungfüchse treffen am Montag, 22. April, um 16.30 Uhr (Ortszeit) im Mastercard-Centre, der Trainingshalle der Toronto Maple Leafs, auf die Markham Islanders aus der Greater Toronto Hockey League. Tags darauf geht es in der Canlan-Eissporthalle von York um 17 Uhr gegen das „Dream Team“, eine Auswahl ortsansässiger Spieler. Am Mittwoch, 24. April, um 17.45 Uhr heißt der Gegner Mississauga North Stars, der ebenfalls in der GTHL spielt.