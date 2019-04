Fußball : MSV Duisburg: Marc auf dem Kamp löst Djuradj Vasic als Coach ab

Jugendfußball: Die Zebras wechseln bei der U-17-Mannschaft für die kommende Saison den Trainer. Der 62-jährige Vasic wird weiter für den Klub arbeiten.

In der Fußball-Jugendabteilung des MSV Duisburg gibt es im Leistungsbereich für die kommende Saison eine Veränderung. Djuradj Vasic wird in der nächsten Spielzeit nicht mehr der Trainer der U-17-Mannschaft der Zebras sein. Der 62-Jährige, der drei Jahre in Meiderich in der Verantwortung stand, wird sein Amt an Marc auf dem Kamp übergeben. Der aktuelle U-16-Trainer wird unabhängig von der Ligenzugehörigkeit zur U 17 aufrücken.